Российскими властями разработана поправка к закону «О связи», в рамках которой мобильных операторов обяжут предоставлять данные о пользователях мессенджеров (вроде WhatsApp, Viber, Telegram), сообщает «Коммерсантъ». На бумаге их называют «информационно-коммуникационными сервисами обмена мгновенными сообщениями». Для получения информации операторам необходимо будет создать специальное программное обеспечение.

Собеседник «Коммераснтъ» с рынка сотовой связи утверждает, что проект разработал Роскомнадзор, в рабочую группу также были приглашены сотовые операторы. Другой же источник сообщил, что законопроект инициирован МВД.

Операторам с 1 января 2019-го года, предположительно, придется заключать договор с пользователями мессенджеров в электронной форме. Закон должен помочь в борьбе с нелегальным распространением SIM-карт. Кроме того, за продажу карт без разрешения операторов предложено штрафовать юридических лиц на 100 000 — 200 000 рублей, а физических лиц на 2000 — 5000 рублей.

По данным источника, в Роскомнадзоре информация об участии ведомства в разработке поправок подтверждена не была. В МВД на запрос «Коммерсантъ» отвечать не стали.