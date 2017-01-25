Что случилось 24.01.2017?

Apple выпустила обновление iOS до версии 10.2.1. А macOS Sierra 10.12.3 исправила проблемы с графикой MacBook Pro. Китайцы показали новый Huawei Honor V9 с 6 ГБ оперативной памяти. Смартфоны Oppo серии R9 разошлись тиражом более 20 миллионов устройств.

Grand Theft Auto V продолжает лидировать в британском чарте. А Bandai Namco анонсировала и последнее дополнение к Dark Souls III и назвала дату релиза Tekken 7. Долгожданный файтинг выйдет летом этого года на PC, PS4, Xbox One. Resident Evil 7 получает высокие оценки от прессы. Хоррор хвалят за жуткую атмосферу и высокий уровень сложности.

Мобильные операторы могут начать предоставлять данные пользователей мессенджеров в нашей стране. Кстати, у WhatApp появился оффлайн-режим. Новый концепт iPhone 8 от художника появился в сети. Также мы узнали о том, какие смартфоны Xiaomi получат обновление до Android 7.0. Сотовая связь занимает вторую позицию по доступности среди всех стран именно в России. 

LG G6 предстал на новом рендере. Смартфон, кстати, будет лишен процессора Snapdragon 835. А Samsung Galaxy S8 выйдет 29 марта. Все "Хромбуки" в будущем будут работать с приложениями для Android. А операционную систему Tizen 3.0 впервые установят на смартфон Samsung SM-Z250F. 

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