Бывший директор по маркетингу из Apple перешел в Ford

Компания Ford сообщила, что отдел маркетинга и подразделение по связям с общественностью с 30 января 2017-го года возглавит Муса Тарик (Musa Tariq), бывший директор по маркетингу и руководитель отдела по связям с общественностью в Apple.

В Ford Тарик займется тем же, чем занимался в «яблочном» гиганте — внедрением новых технологий и популяризацией бренда в мире.

В прошлом Муса Тарик также работал в PR-отделе компании Nike, а до этого руководил аналогичным подразделением в Burberry.