Рассекречены даты проведения конференции Google I/O 2017

Компания Google рассекретила даты проведения ежегодной конференции для разработчиков Google I/O. Официально сроки названы не были, но в подразделение Google Developers в своем аккаунте Twitter опубликован ребус с зашифрованной датой и дана ссылка на страницу "Save the date", с которойс вязан репозиторий в GiHub с пятью головоломками. Решив эти головоломки, надо ввести ответы на странице той самой savethedate.foo.


В результате всей этой чехарды, разработчики и пользователи узнают заветные даты — конференция пройдет с 17 по 19 мая 2017 года. Отметим, что официальная страница Google I/O пока не была обновлена.

По предварительной информации, в этом году конференция снова пройдет в в Маунтин-Вью (Калифорния) в Шорлайн Амфитеатре. Это будет уже 11 раз, когда Google проводит мероприятие для разработчиков. Его можно посетить вживую или посмотреть трансляцию через сеть.

Источник
Google Developers
Теги
Google

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