Instagram запускает живые трансляции в России

Команда фото-сервиса Instagram объявила о начале внедрения функции живых трансляций для своих пользователей по всему международному сообществу, включая Россию.


Напомним, эта возможность была анонсирована в конце ноября, в декабре она заработала в США, а теперь началось ее масштабное развертывание. По словам разработчиков, функция прямого эфира станет доступна в Instagram Stories (Истории) в течение следующей недели.

Чтобы начать трансляцию, надо перейти в раздел Instagram Stories (Истории) в камере приложения и переключиться на Live. Подписчики увидят пиктограммку Live на иконке Историй пользователя и смогут присоединиться к эфиру, а также отправлять "ведущему" сердечки и комментарии.

В отличие от других сходных сервисов, в Instagram не предусмотрено возможностей для сохранения таких эфирных видео для последующего просмотра. По завершении прямого эфира запись исчезнет из приложения. Во вкладке «Интересное» можно также найти наиболее интересные трансляции, идущие в данный момент.

Приложение Instagram для iOS, Android и Windows 10 доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play и Windows Store.

Источник
Instagram
Теги
Россия видео фото INSTAGRAM трансляция

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