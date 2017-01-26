Mail.Ru запустила «горячее хранилище» в Облаке для бизнеса

Разработчики Mail.Ru объявили о запуске сервиса Hotbox (горячее хранилище) на базе Облака для бизнеса, корпоративного облачного сервиса. Hotbox ориентирован на клиентов, которым требуется не только хранение, но и раздача большого количества файлов, в том числе администраторов медиасервисов, разработчиков мобильных приложений, сервисов с генерируемым пользователями контентом, и так далее.


Как отмечают разработчики, «горячее хранилище» обладает высокой масштабируемостью и доступностью, а также простотой администрирования. Он совместим с API Amazon S3 для более легкого перехода.

На время бета-тестирования сервис предоставляется бесплатно, а после официального запуска его участники получат специальные тарифы. Как смело обещают разработчики, цены на «горячее хранилище» будут ниже, чем у большинства аналогичных решений на рынке.

Источник
Hotbox
Теги
Mail.Ru облачное хранилище

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