РПЦ обсуждает запуск православных видеоигр с проповедями

РПЦ рассматривает возможность запуска видеоигр с православными проповедями. По задумке, такие видеоигры могут поспособствовать духовному развитию геймеров.





Обсуждение проекта пройдет на XXV Международных образовательных Рождественских чтениях в Москве, 26 января 2017 года. На мероприятии организована дискуссия в рамках направления "Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ". На дискуссию, посвященную использованию видеоигр для распространения слова Божьего, приглашены журналисты, представители РПЦ и отечественных студий по разработке игр.

Кроме того, РПЦ планирует обсудить допустимость использования религии в играх вообще и различных способов в частности, а также отношение церкви к современным технологиям.