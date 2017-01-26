РПЦ обсуждает запуск православных видеоигр с проповедями

РПЦ рассматривает возможность запуска видеоигр с православными проповедями. По задумке, такие видеоигры могут поспособствовать духовному развитию геймеров.


Обсуждение проекта пройдет на XXV Международных образовательных Рождественских чтениях в Москве, 26 января 2017 года. На мероприятии организована дискуссия в рамках направления "Взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ". На дискуссию, посвященную использованию видеоигр для распространения слова Божьего, приглашены журналисты, представители РПЦ и отечественных студий по разработке игр.

Кроме того, РПЦ планирует обсудить допустимость использования религии в играх вообще и различных способов в частности, а также отношение церкви к современным технологиям.

Источник
Life.ru
Теги
игра

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