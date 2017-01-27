27 января в истории: первая игровая приставка, Sony Clie SJ33 и первый Apple iPad

27 января 1972 года компания Magnavox начала производство игровой приставки Odyssey, которая стала первой домашней консолью в истории. До выхода Atari Pong на тот момент оставалось больше трех лет. Любопытно, что официальная премьера Odyssey состоялась спустя несколько месяцев после начала производства, – а именно 24 мая 1972 года.



Игровая приставка Magnavox Odyssey имеет мало общего с современными аналогами

Не менее интересен и тот факт, что система Odyssey была лишена центрального процессора, ее логика была основана на дискретных элементах и содержала 40 диодов и 40 транзисторов. Для управления игрой и вывода изображения на экран использовались аналоговые схемы. Однако изобретатель консоли, Ральф Баер, относил свое детище к истинно цифровым устройствам. Но как бы то ни было, продажи Odyssey свернули через год после их начала. Платформа не получила должной маркетинговой поддержки, – покупатели были уверены, что она работает только в связке с телевизорами Magnavox. Этот опыт в дальнейшем был учтен компанией Atari, которая крупным шрифтом указывала, что ее консоль работает с любыми телевизорами, как черно-белыми, так и цветными.

27 января 2003 года компания Sony выпустила карманный компьютер Clie PEG-SJ33 в Японии и Гонконге. Эту модель можно считать первым КПК на базе Palm OS с очевидным фокусом на мультимедийные функции – на нем был предустановлен MP3-плеер и присутствовал звуковой тракт, позволяющий воспроизводить стерео (тогда это было редким явлением для Palm).



Sony Clie PEG-J33

Сам КПК был построен на базе процессора Motorola Dragonball Super VZ с частотой 66 МГц, оснащен 16 мегабайтами оперативной памяти и слотом для карточек Memory Stick. Экран отображал 65.536 цветов в разрешении 320х320 точек. Необычным решением была сменная защитная крышка экрана, которая выпускалась в разных цветах и продавалась отдельно. Но главное, Clie PEG-SJ33 оставался недорогим решением – на старте за него просили около 320 долларов (в японских йенах или гонконгских долларах).

27 января 2010 года Стив Джобс представил Apple iPad, который начал мощный тектонический сдвиг на рынке планшетов. Думаю, что этот момент застали даже самые юные читатели и нет нужды лишний раз напоминать, каким был оригинальный iPad.



Apple iPad первого поколения

Теперь, когда у нас есть iPad Air 2 и iPad Pro, рамка вокруг экрана первой модели кажется слишком огромной. Но в момент выхода он стал самым компактным и тонким планшетным компьютером на рынке. А вот стоимость iPad практически не менялась с самого начала. В 2010 году за 16-гигабайтную модель без 3G-модуля просили 499 долларов, а за топовую (64 ГБ+3G) – 829 долларов.