Главное за неделю: причина взрывов Galaxy Note 7, офлайн в WhatsApp и официальный представитель Xiaomi в России

На этой рабочей неделе компания Samsung наконец-то официально назвала причины самоподрыва смартфонов Galaxy Note 7. В WhatsApp неожиданно появился офлайн-режим. А Xiaomi обрела первого официального представителя в России. Кроме того, вся игровая общественность начала усиленно следить за ходом разработки анонсированных Pillars of Eternity 2 и The Banner Saga 3.

Samsung назвала причины самоподрыва Galaxy Note 7

«Взрывные» Galaxy Note 7, как и предполагалось, детонировали из-за проблем с аккумулятором. На пресс-конференции в Сеуле компания Samsung официально назвала причины возгорания своего флагмана. По результатам исследовавания более 200 тысяч устройств и 30 тысяч аккумуляторов, специалисты пришли к выводу — взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки. Перегревались, как «первые» (аккумуляторы оказались слишком большими), так и «вторые» (также имели дефекты) батареи, установленные уже после отзыва в сентябре.

Глава Samsung Дон Джино Ко (Koh Dong-jin) принес извинения перед пользователями, операторами связи и торговыми партнерами. Чтобы исключить аналогичные явления в будущем южнокорейский гигант ввел многоуровневый протокол безопасности и сложный процесс проверки аккумуляторов с привлечением сторонних консультатнтов.

В WhatsApp теперь есть офлайн-режим

Создатели популярного мессенджера WhatsApp добавили в приложение офлайн-режим. Теперь писать сообщения можно даже тогда, когда соединение с Интернетом отсутствует. Ваши записи сохранятся в очереди и отправятся, когда смартфон восстановит связь с внешним миром.

Кроме того, увеличился лимит на одновременную отправку — теперь можно отсылать до 30 кадров или видео-роликов. Был также обновлен экран хранилища, теперь он позволяет удалять определенные типы сообщений, например, видео, в конкретных чатах.

Первый официальный представитель Xiaomi в России

Китайская компания Xiaomi обзавелась первым официальным представителем на территории России. Таковым стал RDC Group — единственный на данный момент официальный представитель китайского производителя на территории Российской Федерации. На официальном сайте сайте Xiaomi была размещена соответствующая информация. За продажи и маркетинг отныне отвечает компания «Смарт оранж», которая является подразделением дистрибутора RDC Group.

Кроме того, при наборе в адресной строке браузера mi.com российские пользователи теперь переадресовываются на страницу Mi Russia (mi.com/ru), на которой размещена информация об официальной сертифицированной продукции Xiaomi, включая адреса монобрендовых магазинов и список авторизованных сервисных центров.

В конце прошлого года Xiaomi начала открывать монобрендовые магазины в России именно через RDC Group и ее торговое и маркетинговое подразделения «Смарт Оранж». Первый собственный монобрендовый магазин в России появился в торговом центре «Калейдоскоп» в Москве. В декабре был открыт флагманский монобрендовый магазин в торговом центре «Авиапарк».

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