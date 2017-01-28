Apple запатентовала электронную сигарету

Компания Apple зарегистрировала патент на устройство для вейпинга, то есть, электронную сигарету, нагревающую жидкость внутри специального механизма, превращающего ее в пар. В Digital Trends сообщают, что IT-гигант собирается создать устройство, которое мало нагревается и превращает как можно больше жидкости в пар. Вероятно, что Apple заинтересовал стремительно развивающийся рынок (а вейпинг процветает не только у нас, но и в США).

Впрочем, информации о материалах, дизайне и используемых жидкостях нет. Есть только схема:

Сама Apple комментариев не дает. Кстати, заявка на регистрацию была подана еще в июне 2016-го года, а выдан патент 26 января 2017-го. Главным конкурентом потенциального устройства могут стать "трубки" от Firefly, стоимость которых стартует с отметки в 329 долларов.