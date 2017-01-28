28 января в истории: прощание с ЭЛТ, AMD Radeon HD 3870 X2, H.265 (HEVC)

28 января 2006 года LG.Philips Displays объявила о банкротстве бизнеса по производству дисплеев на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ). Компании пришлось пересмотреть производственный цикл ряда заводов, расположенных в основном в Европе. Некоторые фабрики закрылись вовсе.

По сути, крупнейший поставщик ЭЛТ-дисплеев на тот момент расписался в своей беспомощности. Под натиском ЖК-мониторов уровень спроса на подобный тип устройств упал если не до нуля, то очень низко. Мониторы и телевизоры на жидких кристаллах заметно подешевели. Сама матрица позволила собирать плоские и негромоздкие устройства. Уже в 2001 году в продаже появились ЖК-мониторы дешевле 500 долларов. В 2006 средняя стоимость 17-дюймовой модели находилась на отметке 6000 рублей (~170 долларов США по тогдашнему курсу).

ЖК-дисплеи продолжают владеть рынком, но в ближайшее время ситуация может измениться. В ценовой войне и на маркетинговом поприще не выдержали конкуренции и канули в лету плазменные панели. При всех своих преимуществах в плане качества изображения они так и не смогли стать экономически более выгодными решениями. Сейчас у жидких кристаллов появился новый конкурент — OLED (органические светодиоды). У этой матрицы лучше качество изображения. Технология развивается, производство растет. Все та же LG сегодня выпускает порядка 20 000 OLED-панелей в месяц, но планирует к середине 2017-го года увеличить производство до 75 000 подложек. Для этого корейцы вложат в бизнес порядка семи миллиардов долларов США. Все больше OLED-дисплеев производится для мобильных устройств. Вот и iPhone в скором времени перейдет на использование органических светодиодов. С ростом производства неминуемо упадет стоимость продукта. Сегодня OLED дорог, но в последующие два года он может потеснить с пьедестала жидкие кристаллы.



ЭЛТ-дисплеи канули в лету под натиском ЖК-устройств

28 января 2008 года AMD представила видеокарту AMD Radeon HD 3870 X2 — двухчиповый флагман компании. В то время «красные» переживали сложные времена. В 2007 году линейка видеокарт Radeon HD 2000 откровенно провалилась. Компании потребовалось полгода, чтобы перевести производство чипов с 65-нанометрового техпроцесса на 55-нанометровый. В итоге обновленная серия Radeon HD 3000 оказалась более респектабельной. И все же одночиповые модели Radeon HD 3850/3870 не могли конкурировать с флагманами NVIDIA — GeForce 9800 GT/GTX. Поэтому AMD выпустила двухпроцессорную версию под названием Radeon HD 3870 X2. 3D-ускоритель получил два чипа RV670, работающих со скоростью 825 МГц. Каждый такой «камень» содержал по 320 потоковых процессоров, 16 текстурных блоков и 16 ROP. К каждому чипу прилагалось по 512 Мбайт видеопамяти. Максимальный уровень энергопотребления не превышал 195 Вт. В то время это был настоящий топ. Продавали видеокарту по 450 долларов США за штуку.



AMD Radeon HD 3870 X2

28 января 2013 года утвержден стандарт H.265 (HEVC). Он пришел на смену кодеку H.264 (MPEG-4 AVC).

Как известно, более половины трафика Сети тратится на передачу видео. H.265 разработан с целью уменьшить нагрузку на глобальную паутину. Кодеку HEVC (High Efficiency Video Coding) требуется вдвое меньшая скорость потока, нежели H.264 (в 2013 году им было сжато более 80% всех видео).

Стандарт H.265 создан в том числе и для передачи данных формата Ultra HD. В него включены профили по воспроизведению 8-битного видео в формате 4:2:0, 10-битного видео и даже 12-битного представления форматов 4:2:2/4:4:4.

Кодек HEVC уже активно используется в современных 4K-телевизорах. Стандарт действительно полезен, так как встроенные онлайн-кинотеатр потихоньку начинают заполняться контентом формата Ultra HD. Компьютерное железо (в частности, видеокарты) тоже на аппаратном уровне поддерживают H.265.