28 января в истории: прощание с ЭЛТ, AMD Radeon HD 3870 X2, H.265 (HEVC)
28 января 2006 года LG.Philips Displays объявила о банкротстве бизнеса по производству дисплеев на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ). Компании пришлось пересмотреть производственный цикл ряда заводов, расположенных в основном в Европе. Некоторые фабрики закрылись вовсе.
По сути, крупнейший поставщик ЭЛТ-дисплеев на тот момент расписался в своей беспомощности. Под натиском ЖК-мониторов уровень спроса на подобный тип устройств упал если не до нуля, то очень низко. Мониторы и телевизоры на жидких кристаллах заметно подешевели. Сама матрица позволила собирать плоские и негромоздкие устройства. Уже в 2001 году в продаже появились ЖК-мониторы дешевле 500 долларов. В 2006 средняя стоимость 17-дюймовой модели находилась на отметке 6000 рублей (~170 долларов США по тогдашнему курсу).
ЖК-дисплеи продолжают владеть рынком, но в ближайшее время ситуация может измениться. В ценовой войне и на маркетинговом поприще не выдержали конкуренции и канули в лету плазменные панели. При всех своих преимуществах в плане качества изображения они так и не смогли стать экономически более выгодными решениями. Сейчас у жидких кристаллов появился новый конкурент — OLED (органические светодиоды). У этой матрицы лучше качество изображения. Технология развивается, производство растет. Все та же LG сегодня выпускает порядка 20 000 OLED-панелей в месяц, но планирует к середине 2017-го года увеличить производство до 75 000 подложек. Для этого корейцы вложат в бизнес порядка семи миллиардов долларов США. Все больше OLED-дисплеев производится для мобильных устройств. Вот и iPhone в скором времени перейдет на использование органических светодиодов. С ростом производства неминуемо упадет стоимость продукта. Сегодня OLED дорог, но в последующие два года он может потеснить с пьедестала жидкие кристаллы.
ЭЛТ-дисплеи канули в лету под натиском ЖК-устройств
28 января 2008 года AMD представила видеокарту AMD Radeon HD 3870 X2 — двухчиповый флагман компании. В то время «красные» переживали сложные времена. В 2007 году линейка видеокарт Radeon HD 2000 откровенно провалилась. Компании потребовалось полгода, чтобы перевести производство чипов с 65-нанометрового техпроцесса на 55-нанометровый. В итоге обновленная серия Radeon HD 3000 оказалась более респектабельной. И все же одночиповые модели Radeon HD 3850/3870 не могли конкурировать с флагманами NVIDIA — GeForce 9800 GT/GTX. Поэтому AMD выпустила двухпроцессорную версию под названием Radeon HD 3870 X2. 3D-ускоритель получил два чипа RV670, работающих со скоростью 825 МГц. Каждый такой «камень» содержал по 320 потоковых процессоров, 16 текстурных блоков и 16 ROP. К каждому чипу прилагалось по 512 Мбайт видеопамяти. Максимальный уровень энергопотребления не превышал 195 Вт. В то время это был настоящий топ. Продавали видеокарту по 450 долларов США за штуку.
28 января 2013 года утвержден стандарт H.265 (HEVC). Он пришел на смену кодеку H.264 (MPEG-4 AVC).
Как известно, более половины трафика Сети тратится на передачу видео. H.265 разработан с целью уменьшить нагрузку на глобальную паутину. Кодеку HEVC (High Efficiency Video Coding) требуется вдвое меньшая скорость потока, нежели H.264 (в 2013 году им было сжато более 80% всех видео).
Стандарт H.265 создан в том числе и для передачи данных формата Ultra HD. В него включены профили по воспроизведению 8-битного видео в формате 4:2:0, 10-битного видео и даже 12-битного представления форматов 4:2:2/4:4:4.
Кодек HEVC уже активно используется в современных 4K-телевизорах. Стандарт действительно полезен, так как встроенные онлайн-кинотеатр потихоньку начинают заполняться контентом формата Ultra HD. Компьютерное железо (в частности, видеокарты) тоже на аппаратном уровне поддерживают H.265.