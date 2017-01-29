29 января в истории: электронная система вместо пограничников, Duke Nukem 3D и оптические процессоры

29 января 1990 года компания Bell Labs представила первый в мире оптический компьютер. Экспериментальная модель занималась арифметическими и логическими вычислениями, причём делала это быстрее полупроводниковых компьютеров тех лет.



Первый в мире оптический процессор производства Bell Labs

В основе оптических компьютеров лежит идея использования фотонов (вместо электронов) как носителей информации. Воплотить задумку на практике получилось только после изобретения подходящих квантовых генераторов — лазеров.

Серийные компьютеры в 1900-е годы поголовно были полупроводниковыми, но у их оптических конкурентов хватало преимуществ даже на раннем этапе развития. Во-первых, «накладные расходы» в виде скорости передачи данных у таких моделей почти отсутствовали (информация в процессоре за один «такт» перемещалась со скоростью света, традиционные электромагнитные «глушилки» не выводили компьютеры из строя), во-вторых, компьютеры были способны передать в один световой пучок огромный массив информации (т.е. даже сложные операции выполнялись с минимальной инерцией, «размазанной» скоростью передачи данных в чипе).

Принцип работы оптических чипов примерно таков: луч лазера проходит сквозь голографическую решётку, после чего в диодах возникал ток, напряжение в решётке падало, после чего свет с большей интенсивности проходил уже через вторую структуру. За счет обратной связи в результате таких операций и происходили вычисления. В первом оптическом компьютере излучателей было 64 лазерных излучателя, а габариты самого компьютера укладывались в 1 м².

Детище инженеров Bell Labs так и осталось прототипом, потому что оптический компьютер проигрывал в универсальности своим полупроводниковым собратьям и был слишком дорог/хлопотен для постановки на конвейер. Впрочем, его современный аналог Lenslet EnLight256 уже выпускается серийно и очень востребован в оборонной промышленности (где задержки в передаче информации чреваты) и кодировании HD-видеозаписей с масштабных систем видеонаблюдения.

29 января 1996 года на свет появился легендарный шутер Duke Nukem 3D. Кроме того, что сама по себе игры была одним из пионеров трёхмерных «стрелялок» вообще, она стала одной из самых хулиганских игр всех времён.

Главный герой игры был воплощением сразу всех икон фантастических боевиков, а бороться с захватившими Землю инопланетянами ему помогали здоровенные «пушки», неполиткорректный юмор и девушки вольных взглядов. Словом, игру нафаршировали всем тем, что в боевики (и вообще кинематограф) включать стеснялись. Пнуть ногой пришельца, пополнить здоровье в игре благодаря посещению туалета или отвлечься от перестрелок просмотром эротики в кинотеатре — такого нарочито мрачные и чопорные шутеры 1990-х себе не позволяли.



Классический Duke Nukem 3D был уникальной в своём роде игрой

С технологической точки зрения игра тоже выглядела достойно — трёхмерные уровни с перепадом высот (в эпоху «плоских пострелушек» — ещё какая инновация), разнообразные локации с сатирой на Лос-Анджелес, разрушаемые стены и возможность разглядеть себя самого в зеркале или камерах видеонаблюдения очень забавляли любителей компьютерных игр.

После нескольких низкобюджетных игр по мотивам серии игру решили воскресить в 2011 году, но игра лишь стала памятником самой себе и уже не впечатляла ни графикой, ни технологичностью, ни даже юмором, не понятым новичками и приевшимся старожилам. Критики и игроки встретили Duke Nukem Forever прохладно, после чего игровую вселенную «похоронили».



Перезапуск комедийного шутера Duke Nukem завершился неудачей. А жаль

29 января 2003 года начала работу первая в мире автоматизированная система проверки паспортов с технологией распознавания лиц. Власти Австралии внедрили биометрическую аутентификацию после терактов в США 11 сентября 2001 года.



Автоматизированная система паспортного контроля

Первым новую систему получил аэропорт в Сиднее — система SmartGate стоимостью 700 тысяч долларов сканировала считывала информацию в биометрическом паспорте, а затем сравнивала фотографию в нём с лицом владельца документа. Таким образом, пассажиры могли пройти паспортный контроль без участия сотрудников аэропорта.

Компьютеризированная система оказалась удачным экспериментом, поэтому и сегодня SmartGate используют в Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии, Сингапуре, Великобритании и США.

Причём Соединенные Штаты разработали программу Global Entry — замену паспортному контролю и таможенной декларации. Участвующие в ней пассажиры из других стран проходят ускоренный предполётный досмотр, а по прибытии просто предъявляют терминалу паспорт и отпечатки пальцев.

Правда, участие в программе стоит $100, требует предварительной регистрации и доступна только гражданам Бразилии, Канады, Германии, Мексики, Нидерландов, Панамы, Перу, Южной Кореи и Великобритании.

В России внедрение ускоренного прохождения паспортного контроля по биометрическим паспортам пока не внедрено повсеместно. Четыре года назад глава Федерального агентства по обустройству государственной границы Дмитрий Безделов пообещал, что к 2015 году все пограничные пункты России будут оснащены устройствами для считывания биометрических показателей. Но должного финансирования инициатива не получила, а сам глава ведомства вскоре предстал перед судом по обвинению о хищении в крупных размерах и участии в преступном сообществе.