Что случилось 30.01.2017?

Понедельник – день, как известно, тяжелый. И начался он на "Ферре" с новости об извинившемся создателе Ori and the Blind Forest перед фанатами Sony. Фил Спенсер неожиданно порекомендовал не спешить с предзаказом Project Scorpio, а подождать демонстрации игр. Новые подробности о грядущем космическом эпике Mass Effect: Andromeda появляются стабильно. И 30 января не стало исключением.

Мы узнали, что 6-ядерные Ryzen от AMD могут так и не появиться в продаже. Oppo Find 9 вероятно оснастят 21 Мп и 16 Мп камерами. Впервые за 5 лет iPhone перестал быть самым продаваемым смартфоном на территории Китая. Intel докладывает о рекордной вырчке, а Мишель Ансель ни с того ни с сего напоминает о долгострое WiLD. Дескать, жива игра, не паникуйте!

Российская обложка The Legend of Zelda: Breath of the Wild отличается от европейской только упоминанием о Великом и Могучем.

На видео показался Sony Xperia XA. Также мы увидели на рендерах LG Watch Style. ФАС завела дело на МегаФон за повышение цен в роуминге. Цветуще-розовый Huawei Honor 8 уже можно презентовать дамам в России. А, братцы, чем не подарок на 14 февраля?

Кому-то, впрочем, подавай Meizu Pro 6 Plus. Другие ждут сертифицированный в США Moto G5. Третьим хватает стодолларового Meizu M5.