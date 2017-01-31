Падение спроса на DVD негативно сказалось на стоимости Sony

Компания Sony понесла убыток об обесценивания из-за проблем, связанных с кинематографическим подразделением. Спрос на контент, записанный на DVD, серьезно упал из-за распространения онлайн-сервисов потокового вещания. В результате Sony потеряла 976 миллионов долларов. Впрочем, нельзя сказать, что нет проблем и у более современного Blu-Ray. Японцы также снизили прогноз по продажам контента в этом формате.

Впрочем, в Sony понимают, что такова тенденция всего рынка — зрители постепенно уходят в Интернет.

Источник
Reuters
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SONY DVD

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