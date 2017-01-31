Над вице-президентом Samsung вновь нависла угроза ареста

Вице-президент Samsung Electronic Ли Джей Йонг (Lee Jae-yong), как известно, не был арестован из-за того, что суд Сеула не стал выдавать ордер. Впрочем, в скором времени ожидается новый запрос от некой независимой команды во главе со специальным советником Пак Юн Су (Park Young-soo), участвующей в расследовании.

Утверждается, что у новой группы есть достаточные доказательства для ордера. И представлены они будут после того, как, предположительно в конце февраля, завершится текущее расследование.  

Напоминаем, что Ли Джей Йонг проходит по делу о взятках, финансовых махинациях и других преступлениях в рамках коррупционного скандала, связанного с бывшим президентом страны, госпожой Пак Кын Хе (Park Geun-hye), которая после импичмента в декабре прошлого года была отстранена от руководства Южной Кореей.

Ли Джей Йонга обвиняют в переводе большой суммы подруге Пак Кын Хе по-имени Чой Сун Силь (Choi Soon-sil) в знак признательности за помощь в слиянии филиалов Samsung в обход существующих правил. 

Источник
Yonhapnews
Теги
Samsung

Комментарии

Материалы по теме

CES 2017: Samsung представила изогнутый монитор на квантовых точках

30 декабря 2016

Samsung рассекретила смартфон Galaxy C7 Pro

16 января

Всё о новых смартфонах Samsung Galaxy A3, A5 и A7 версии 2017 года — с российскими ценами

2 января

Необычный ПК-моноблок Samsung встроен в саундбар

10 января

Ноутбуки, которые не купишь в России (но можно заказать в интернете)

27 января

Поумневшие часы: обзор Samsung Gear S3

26 января
Из рубрикиНаука и технологии
Яндекс.Автобусы помогут найти и купить билет на автобус
Падение спроса на DVD негативно сказалось на стоимости Sony
Nokia и Orange Group будут развивать 5G вместе

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 342
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 171
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77