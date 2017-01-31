Над вице-президентом Samsung вновь нависла угроза ареста

Вице-президент Samsung Electronic Ли Джей Йонг (Lee Jae-yong), как известно, не был арестован из-за того, что суд Сеула не стал выдавать ордер. Впрочем, в скором времени ожидается новый запрос от некой независимой команды во главе со специальным советником Пак Юн Су (Park Young-soo), участвующей в расследовании.

Утверждается, что у новой группы есть достаточные доказательства для ордера. И представлены они будут после того, как, предположительно в конце февраля, завершится текущее расследование.

Напоминаем, что Ли Джей Йонг проходит по делу о взятках, финансовых махинациях и других преступлениях в рамках коррупционного скандала, связанного с бывшим президентом страны, госпожой Пак Кын Хе (Park Geun-hye), которая после импичмента в декабре прошлого года была отстранена от руководства Южной Кореей.

Ли Джей Йонга обвиняют в переводе большой суммы подруге Пак Кын Хе по-имени Чой Сун Силь (Choi Soon-sil) в знак признательности за помощь в слиянии филиалов Samsung в обход существующих правил.