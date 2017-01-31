Яндекс.Автобусы помогут найти и купить билет на автобус

Компания Яндекс сообщила о запуске сервиса Яндекс.Автобусы. Он доступен по адресу yandex.ru/bus с ПК и мобильных устройств через браузер. Сервис призван помочь пользователям в поиске и покупке билетов на пригородные и междугородние автобусы.


Яндекс.Автобусы позволяет выбрать нужный рейс, оплатить заказ банковской картой и, если требуется, сразу же приобрести обратный билет. На данный момент сервис охватывает более 10 тысяч направлений, в которые входят большинство городов России.

Как специально отмечают разработчики, в сервисе не берется комиссия с пользователей и партнеров, почти все билеты можно купить по той же цене или чуть дороже, что в кассе автовокзала.

Источник
Яндекс.Автобусы
Теги
Яндекс морько автобус билет

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Падение спроса на DVD негативно сказалось на стоимости Sony
Над вице-президентом Samsung вновь нависла угроза ареста
Nokia и Orange Group будут развивать 5G вместе

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 342
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 171
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77