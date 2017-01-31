Яндекс.Автобусы помогут найти и купить билет на автобус

Компания Яндекс сообщила о запуске сервиса Яндекс.Автобусы. Он доступен по адресу yandex.ru/bus с ПК и мобильных устройств через браузер. Сервис призван помочь пользователям в поиске и покупке билетов на пригородные и междугородние автобусы.





Яндекс.Автобусы позволяет выбрать нужный рейс, оплатить заказ банковской картой и, если требуется, сразу же приобрести обратный билет. На данный момент сервис охватывает более 10 тысяч направлений, в которые входят большинство городов России.

Как специально отмечают разработчики, в сервисе не берется комиссия с пользователей и партнеров, почти все билеты можно купить по той же цене или чуть дороже, что в кассе автовокзала.