Что случилось 31.01.2017?

Nokia и Orange решили совместными усилиями продвигать сети 5G. Знаменитый бренд Caviar представил новые "Путинофон" и "Трампофон" на основе iPhone 7. Смартфон-мойдодыр Kyocera Rafre не боится, а даже любит мыло. Чтобы поиграть в Conan Exiles вам не понадобится слишком мощная система. 

Вице-президента Samsung все-таки могут арестовать. А стоимость компании Sony упала из-за низкого спроса на DVD. Project Cars 2 выглядит многообещающе. Resident Evil 7 неплохо продается. Франшиза Deus Ex может быть заморожена на неопределенный срок. Злодея в Death Stranding сыграет Мадс Миккельсен.

Сервис "Яндекс.Автобусы" поможет найти и купить билеты. LG показала смартфоны K-серии в России. Создательница "облачного" смарфтона Nextbit стала собственностью Razer. 

Maps.Me разжились умным поиском. ZTE готова представить смартфон с аккумулятором на 5000 мАч уже 3 февраля. Xiaomi Redmi Pro 2 получается весьма мощным. 

Google разродилась бета-версией Android 7.1.2. 

Теги
дайджест

Комментарии

Материалы по теме

Главное за неделю: Huawei Enjoy 6S, Android 7.1.1 и глянцево-черный Samsung Galaxy S7 edge

9 декабря 2016

Главное за неделю: LeEco Le Pro 3 в России, три iPhone 8, новости о Samsung Galaxy S8

23 декабря 2016

Главное за неделю: OnePlus 3T в продаже в Европе, смартфон TP-Link Neffos Y5 в России, релиз Final Fantasy XV

2 декабря 2016

Главное за неделю: Samsung Galaxy S8 приближается, Xiaomi выпускает огромный Mi Mix, Apple показывает новый MacBook Pro

28 октября 2016

Главное за неделю: игровой режим Windows 10, старт продаж Nokia 6 и дата выхода Android Wear 2.0

20 января

Главное за неделю: смартфон Vivo V5 с камерой на 20 Мп, Wi-Fi-звонки от Tele2 и возвращение Galaxy Note 7 в продажу

18 ноября 2016
Из рубрикиНаука и технологии
Apple поставила рекорд по продажам iPhone
Intel протестирует выпуск по 7-нм технологическом процессу
Rambus поделилась информацией о доходах за 2016 года

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 359
5 лучших смартфонов 2016 года 267
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 172
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77