Apple поставила рекорд по продажам iPhone

Компания Apple отчиталась о результатах за первый квартал 2017 финансового года, завершившийся для нее 31 декабря 2016 года. На этот раз, Apple снова может похвастаться рекордными продажами iPhone, тогда как до этого продажи фирменных смартфонов падали три квартала подряд.


По словам главы компании, Тима Кука, в Apple продали наибольшее количество iPhone, чем когда-либо прежде, а также получили рекордную выручку в категориях iPhone, сервисы, Mac и Apple Watch.

За квартал было продано 78,3 млн iPhone, тогда как в аналогичном квартале прошлого года этот показатель достиг 74,8 млн. Восстановлению продаж способствовал выход iPhone 7 и 7 Plus, прошедший квартал стал первым полноценным кварталом продаж iPhone 7 и 7 Plus, тогда как прошлый отчетный период захватил только самое начало их продаж.

Продажи iPad и Mac достигли 13,1 млн и 45,37 млн млн, что на 19% меньше и 1,4% больше по сравнению с результатами год назад. Росту продаж Mac, пусть и небольшому помогли обновленные MacBook Pro, значительно изменившиеся по сравнению с прошлым поколением. А вот продажи iPad падают уже три года подряд.

Доход компании за квартал составил 78,4 млрд долларов США или 3,36 доллара на одну акцию. Для сравнения, доход компании за тот же квартал предыдущего года составил 75,9 млрд долларов или 3,28 доллара на одну акцию.

Источник
Apple
Теги
Apple iPhone iPad Apple Watch 2017

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