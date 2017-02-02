Boston Dynamics показала нагоняющего кошмары робота на колёсах

В сеть утекло видео, на которой демонстрируется новая разработка компании Boston Dynamics — колесный робот под названием Handle. Видео было снято с большого экрана на закрытой презентации для инвесторов.


Boston Dynamics больше известна своими двуногими и четвероногими роботами, и использование колес для нее — это смелый эксперимент. Впрочем, Handle оказался не менее впечатляющим и забавным на демонстрации, чем ее собако-роботы.

Марк Райберт (Marc Raibert), создатель и президент компании, описал робота как эксперимент в сочетании колес и конечностей с динамической системой балансировки. По его словам, использование колес намного эффективнее конечностей, хотя при этом приходится жертвовать маневренностью на неровных поверхностях. Запуская презентацию Марк Райберт, буквально, объявил: "Это дебютная презентация робота, который, я полагаю, способнен нагонять ночные кошмары."

Еще не представленный официально робот Handle выглядит как нечто среднее между сигвеем и двуногим антропоморфным роботом Atlas, тоже созданным Boston Dynamics. Handle способен переносить тяжелые предметы, оптимально удерживая центр тяжести и балансируя на двух колесах. Таким образом он может перемещаться по ровной или наклонной поверхности, по земле с травой, а также быстро разворачиваться и лихо перепрыгивать препятствия.

Источник
The Verge
Теги
робот Boston Dynamics

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