Google закрывает тестирование настоящего бесконтактного платежного сервиса Hands Free

Компания Google закрывает программу тестирования бесконтактного платежного сервиса Hands Free. Напомним, его тестирование началось в марте 2016 года. Сервис позиционировался как "настоящий бесконтактный", поскольку чтобы расплатиться в магазине с его помощью не требуется даже доставать смартфон из кармана, оставляя свободными обе руки пользователя.





Вместо этого, пользователь создает специальный профиль с фотографией в приложении Hands Free, которое доступно для iOS и Android. При попадании в магазин с поддержкой Hands Free сервис использует данные о местоположении и взаимодействует по Bluetooth и Wi-Fi с кассовым терминалом заведения. Когда пользователь готов расплатиться, ему достаточно сказать кодовую фразу "I'll pay with Google" (заплачу с помощью Google) и кассир подтвердит платеж, используя инициалы пользователя и фото из профиля Hands Free, которые отображаются у него на кассе. Кроме того, Google использует визуальное распознавание через камеры в магазине, чтобы подтвердить личность, основываясь на фото из профиля.

Ограниченное публичное тестирование проходил в области залива Сан-Франциско в некоторых избранных заведениях, включая Макдоналдс и пиццерии Papa John's. Проект завершится 8 февраля 2017 года и после этого участники программы не смогут больше использовать Hands Free для оплаты.

Как отмечают разработчики, основываясь на полученных положительных отзывах, они решили сконцентрировать усилия на внедрении технологии для более широкой аудитории. Пока неясно, будет ли технология использована в Android Pay или выльется к какой-то другой проект.