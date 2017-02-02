Московский зоопарк появился на панорамах Google

Российское подразделение компании Google сообщило интересную новость — в коллекцию Панорам Google добавлены фотографии Московского зоопарка, старейшего в России.





Теперь на Google Картах можно устроить виртуальную экскурсию по зоопарку, в котором на территории площадью 220 тыс. кв. метров представлено более 1100 видов и около 6000 животных из разных частей мира. Команда проекта производила съемки летом, так что на панорамы попало довольно много настоящих живых посетителей зоопарка, на которых тоже можно полюбоваться.





Отметим, что через Google Картах также можно совершить виртуальные прогулки по российским заповедникам — Сочинскому национальному парку, Алтайскому и Кроноцкому заповеднику, национальному парку «Вулканы Камчатки».