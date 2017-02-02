Яндекс.Касса заработала с Apple Pay

Команда проекта Яндекс.Касса сообщила о запуске новой возможности — приема бесконтактных платежей через Apple Pay. Теперь компании, сотрудничающие с Яндекс.Кассой, смогут добавить Apple Pay в качестве опции оплаты на сайт и в мобильные приложения. После этого их клиенты смогут оплачивать покупки, буквально, одним касанием, с помощью Touch ID.





Как отмечают разработчики, с конца прошлого года Касса выступает провайдером платежей через Apple Pay в приложениях Яндекса — Такси, КиноПоиске и Штрафах. В феврале такая оплата появится в онлайн-магазине re:Store. Всего с декабря 2016 года заявку на подключение этого способа платежа через Яндекс.Кассу подали 2000 компаний.

Напомним, Apple Pay начал работать в России в октябре 2016 года в сотрудничестве со Сбербанком, а в начале ноября сервис поддержали еще около десятка российских банков плюс сервис электронных платежей Яндекс.Деньги. До ноября поддерживались только банковские карточки Mastercard, а затем появилась поддержка карт Visa.

Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch (при наличии сопряжения с iPhone 5 и выше). В приложениях и на веб-сайтах дополнительно поддерживаются iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новые планшеты Apple. С компьютеров Mac (2012 года и новее) с установленной macOS Sierra можно платить в Safari при наличии iPhone, поддерживающего Apple Pay, или Apple Watch.