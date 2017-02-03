Что случилось 02.02.2017?

iPhone неожиданно воспламенился во Флориде (США). Обошлось без пострадавших. Внутри Xiaomi Mi 6 может оказаться чип Snapdragon 835 с заниженной частотой. В Facebook рапортуют о колоссальном увеличении прибыли. В то же время Capcom сообщает о снижении выручки.

Tesla Motors теперь называется просто Tesla. Samsung Galaxy J7 нового образца не будет слишком мощным. В Star Wars Battlefront 2 ожидается продвинутая сюжетная линия. Создатель Final Fantasy XV по-прежнему заинтересован в порте игры на PC. Far Cry 5 может выйти до конца года. Nintendo удалось продать 1,5 миллиона ретро-консолей NES Mini. 

Появилась специальная версия браузера Firefox. В создании поучаствовали "Одноклассники". Samsung Galaxy S8 и S8 Plus снова появились на рендерах. Также Samsung рассказала о сервисе Pay Mini. Свой бесконтактный платежный сервис разрабатывается и в Google. Абоненты в России перенесли 5 000 000 мобильных номеров. А Sony Xperia Z5 Premium покажется уже в Барселоне.

За смарт часы LG Watch Sport придется выложит 349 долларов. В Apple трудятся над ARM-процессором для Mac. Moto G5 появится в марте. Кстати, игра Fire Emblem Heroes уже доступна в России на iOS и Android. 

Жизнь налаживается, на Дальнем Востоке раздают по 1 Га, а число пользователей Vertu в московской подземке продолжает расти. LG G6 подорожает не сильно, всего на 50 долларов. В Instagram скоро можно будет сразу добавлять по несколько фото. Успехов господа, удачи и здоровья!

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