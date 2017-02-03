Apple обвиняют в намеренной поломке FaceTime на iOS 6

Кристина Грейс (Christina Grace) из Калифорнии подала групповой иск против компании Apple. В иске Apple обвиняется в том, что она намеренно "сломала" функцию FaceTime на устройствах с iOS 6, чтобы принудить их пользователей перейти на более новую версию ОС — iOS 7.





Такой хитрый финт ушами понадобился Apple, якобы, для того, чтобы избежать платежей по сделке с Akamai. При запуске FaceTime компания использовала сторонние сервера от Akamai, чтобы частично обрабатывать звонки. Со временем Akamai начала принимать на своих серверах значительную часть всех звонков FaceTime, что обходилось Apple в миллионы долларов ежемесячно.

С запуском iOS 7 принцип работы FaceTime изменился, снизив нагрузку на сервера Akamai и потенциально экономя Apple солидные суммы. Но некоторые упрямые пользователи более старых устройств, в том случае речь шла о iPhone 4 и 4S, все еще ностальгически цеплялись за iOS версии 6. И тут-то, по версии Кристины Грейс, компания решила схитрить, создав "фальшивый баг" с сертификатами безопасности, приведшую к истечению срока действия сертификата заметно раньше времени, 16 апреля 2014 года, после чего FaceTime на iOS 6 перестал работать. Данная ошибка была исправлена в iOS 7 и пользователи iOS 6 могли вновь запустить рабочий FaceTime лишь обновившись. На тот момент Apple признала баг с FaceTime и рекомендовала пользователям обновиться, но затем этот документ в разделе поддержки на сайте Apple был многократно исправлен.

По словам истицы, для пользователей iPhone 4 и 4S обновление до iOS 7 было нежелательным, поскольку ПО приводило к сбоям и работало медленнее. В качестве доказательства того, что баг в iOS 6 был сделан намеренно, приводится электронное письмо из внутренней переписки между инженерами Apple, в котором один из них упоминает буквально следующее: "Мы сломали iOS 6 и обновление до iOS 7 стало единственным способом заставить FaceTime работать снова." К слову, та переписка была обнародована в качестве улик в деле Apple против патентного тролля VirnetX.