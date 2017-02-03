Главное за неделю: слухи о Galaxy S8, Meizu в России и Fire Emblem Heroes

На этой рабочей неделе появилось множество новой информации о грядущих смартфонах Samsung Galaxy S8. Первые Meizu Pro 6 Plus прибыли в Россию. Также на территории нашей страны появился стодолларовый Meizu M5. Nintendo сообщила о выпуске игры Fire Emblem Heroes для iOS и Android. Об этих и других интересных новостях читайте в нашем еженедельном дайджесте.

Поток информации о Samsung Galaxy S8

На этой неделе Эван Бласс (Evan Blass) в своем Twitter'е под ником @evleaks опубликовал очередную новость о Samsung Galaxy S8, которую отрицательно восприняли большинство поклонников продукции корейского гиганта. В заметке утверждается, что верхняя часть дисплея высотой в четверть дюйма будет запрограммирована отображать исключительно надпись «Samsung».

Дело в том, что места на корпусе из-за слишком тонких рамок может не хватить на традиционную надпись «Samsung». Именно эту проблему Samsung могут попытаться решить путем программного брендирования.

Кроме того, на этой неделе ресурс SamMobile заявил о более емких аккумуляторах в Galaxy S8. Так, в Galaxy S8 установят батарею на 3250 мАч, а в Galaxy S8 Plus уже на 3720 мАч. Для сравнения, в Galaxy S7 и Galaxy S7 edge используются аккумуляторы на 3000 и 3600 мАч.

Позднее издание KoreaHerald сообщило о том, что Galaxy S8 все-таки покажут на выставке MWC 2017.

Наконец, портал CNET Korea опубликовал рендеры Galaxy S8 и S8 Plus. Фактически нам показали чертежи, раскрывающие точные размеры и расположение элементов на корпусе. Основой для изображений стали данные от человека, знакомого с новым поколением флагманских устройств.

Старшая версия получит габариты 159,53 х 73,37 мм, у младшей, к сожалению не указана точная высота вместе с верхней и нижней кромками, только высота дислея — 131,58 мм, ширина же составляет 68,05 мм. Для сравнения, у 5,5-дюймового Samsung Galaxy S7 Edge габариты составляют 150,9 x 72,6 мм, а у 5,1-дюймового Samsung Galaxy S7 — 142,4 x 69,6 мм. При этом, предполагается, что Samsung Galaxy S8 и S8 Plus получат заметно увеличенные дисплеи — до 5,8 и 6,2 дюйма.

Также в CNET Korea пишут, что Samsung не станет использовать маркировку ‘edge’ для старшей модели, поскольку обе получат изогнутый дисплей. Также источник подтвердил использование экранных навигационных кнопок. Сканер отпечатков пальцев переедет на заднюю панель, рядом с основой камерой. На правой кромке расположится дополнительная аппаратная кнопка, возможно, она будет использоваться для запуска голосового помощника Bixby и других функций. Также можно отметить сохранившийся 3,5-мм аудио-джек, наравне с портом USB Type-C.

Согласно последним утечкам, Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым дисплеем и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми, получат соотношение сторон 18,5:9 и разрешение Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и смогут распознавать силу нажатия наподобие функци 3D Touch у Apple.

Фирменная домашняя кнопка, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, убрана с лицевой панели и перемещена на заднюю, рядом с камерой. Она оснащается сканером отпечатков пальцев.

Основная камера получила разрешение 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Задняя камера также поддерживает распознавание символов (технология OCR) с новой возможностью "визуального поиска".

Также отмечается голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона, порты USB Type-C и 3,5-мм.

Аппаратной основой становится Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos , 4 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч для младшей модели и 3500 мАч для старшей модели. Предусмотрена защита от воды.

Анонс Samsung Galaxy S8 ожидается 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. В Европе цена на Samsung Galaxy S8 составит 799 долларов за 5,8-дюймовую версию и 899 евро за 6,2-дюймовую версию, на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7. Старт продаж намечен на 17 неделе года, то есть между 24 апреля и 30 апреля.

Meizu Pro 6 Plus и Meizu M5 в России

Представительство Meizu в России рапортует о начале рассылки и выдачи предварительных заказов смартфона Meizu Pro 6 Plus. В первую партию вошли устройства с накопителем на 64 ГБ темно-серого цвета. Смартфон начинает появляться в фирменных точках продаж. Что касается Meizu Pro 6 Plus в других расцветках и с накопителем на 128 ГБ, то они ожидаются во второй половине февраля.

Meizu Pro 6 Plus был изначально представлен в конце ноября 2016 года; позиционируется производителем в качестве музыкального флагмана. За версию с 64 ГБ придется заплатить 34 990 рублей. А за Meizu Pro 6 Plus с 128 ГБ встроенной флеш-памяти уже 38 990 рублей.

Кстати, Meizu Pro 6 Plus с накопителем на 128 ГБ отличается также более производительным процессором Exynos 8890 с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц вместо 2,0 ГГц у версии на 64 ГБ, 12-ядерным графическим чипом Mali T880 MP12, вместо 10-дерного Mali T800-10.

Также Meizu сообщила о начале продаж смартфона Meizu M5 в России. Это самый доступный смартфон в линейке Meizu. Он был представлен в Китае в октябре 2016 года и его младшая модель была оценена примерно в 100 долларов США. У нас, правда, заплатить придется куда больше.

Так, за Meizu M5 с 16 ГБ встроенной памяти нужно выложить 10 990 рублей, а за старшую версию с 32 ГБ — 12 990 рублей.

Смартфон Meizu M5 заключен в пластиковый корпус, имеет сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке, оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и 2.5D-стеклом со скругленными кромками, 13 Мп основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 5 Мп фронтальной камерой. Внутри находится 8-дерный процессор Mediatek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц и графикой Mali-T860, 2 или 3 ГБ оперативной памяти . Аккумулятор имеет емкость 3070 мАч.

Nintendo выпустила Fire Emblem Heroes

Компания Nintendo выпустила тактическую ролевую игру Fire Emblem Heroes для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Игра относится к известной японской франшизе Fire Emblem.

Fire Emblem Heroes — это оригинальная стратегия с элементами ролевой игры, повествующая о двух противоборствующих королевствах. Игроку уготована роль мага, умеющего призывать героев из игр серии Fire Emblem. Сражения адаптированы под мобильные устройства.

Fire Emblem Heroes для iOS и Android можно загрузить бесплатно в App Store и Google Play. За дополнительный контент придется платить.

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