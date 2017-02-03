Психологи опровергли вредное влияние смартфонов на учебу

Группа психологов из Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ провели исследование, в результате которого опровергли миф о плохом влиянии современных гаджетов на успеваемость и посоветовали учителям активнее использовать смартфоны и планшеты при освоении нового материала.


В своем отчете исследователи отмечают, что не обнаружили связи между уровнем достижений в учебе и интенсивностью использования девайсов на уроке. Если на уроке становится скучно, на экран смартфона отвлекаются и отличники, и хорошисты, и троечники, но смартфоны также используются и для поиска полезной учебной информации, а не только ради отвлечения. Так, почти три четверти московских подростков 16-18 лет используют мобильные устройства на уроке для доступа к образовательным ресурсам.

Исследователи отмечают, что учителям стоит терпимее относиться к тому, что дети на уроках заглядывают в телефоны и планшеты. Также отмечается, что вето на смартфоны и планшеты тормозит прогресс и пагубно влияет на отношения между учениками и педагогами.

В рамках исследования было опрошено 3194 человека.

Источник
Институт образования НИУ ВШЭ
Теги
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