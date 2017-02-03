Британские ученые предсказали электро-технологический коллапс к 2050 году

Метеорологи и ученые в области физики космического окружения из британского Университета Ридинга опубликовали в журнале Scientific Reports интересное исследование. В нем доказывается, что к 2015 году человечество может поджидать неожиданная проблема — разнообразные нарушения в области технологий, электронных систем и устройств.





Технологическую катастрофу британские ученые связывают с аномально слабой солнечной активностью, период которой придется примерно как раз на 2050 год. В это период солнечная активность может достигнуть минимума за 300 лет.

По мнению доктора Мэтью Оуэнса (Mathew Owens), возглавившего исследование, для современных технологий и электронных устройств может оказаться пагубным такое изменение солнечной активности. Отмечается, что при таком снижении активности, так называемые коронарные выбросы массы (выбросы вещества из солнечной короны) станут заметно реже, но при возникновении выброс окажется более интенсивными. В этом-то и кроется опасность.

Выбросы влияют на магнитное поле земли и могут повлиять, например, на спутники. Как отметил Оуэнс, это может казаться ерундой, но если это послужит причиной выхода из строя одной из важных энергосистем, ситуация сразу может оказаться весьма серьезной.