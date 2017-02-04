4 февраля в истории: испытание Московского метрополитена, запуск Facebook и смена власти в Microsoft

4 февраля 1935 года от станции «Сокольники» до остановки «Парк культуры» прошел первый испытательный поезд Московского метрополитена. Тестирование оказалось удачным. В итоге 15 мая 1935 года открылась первая линия, насчитывающая десять станций. На сегодняшний день Московское метро состоит из 199 остановок. 44 станции признаны объектами культурного наследия.

Московский метрополитен обладает одним из самых высоких пассажиропотоков в мире. По количеству перевозимых людей столичная «подземка» уступает только Сеульскому, Пекинскому, Токийскому и Шанхайскому метро. В 2014 году услугами московского «андерграунда» воспользовалось 2451,3 млн человек. Для сравнения: в питерском метро за аналогичный календарной отрезок побывало всего 763 млн пассажиров.

Московский метрополитен — это не только средство по перемещению из одного конца города в другой. Многие остановки проектировались в том числе и с расчетом защиты населения от авиаударов. Самой глубокой станцией столичного метро является «Парк Победы». Она «выкопана» на расстоянии 84 метров от поверхности земли. В 2005 году Дмитрий Глуховский выпустил роман «Метро 2033», повествующий о выживании небольшой группы людей в Московском метрополитене после ядерной войны. В принципе, нельзя исключать подобного сценария. Некоторые (очень глубокие) станции действительно проектировались с расчетом появления серьезных военных конфликтов. Например, станция «Таганская» (53 метра под землей) и близлежащий «Бункер-42» (сейчас там находится музей «Холодной войны»), расположенный на глубине 60 метров. При площади порядка 7000 м2 бомбоубежище выдержит взрыв мощностью 400 килотонн. В наличии подземные тоннели, соединяющие станцию «Таганская» (кольцевой линии) с «Курской». Неглубокие подземные сооружения (до 20 метров под землей) способны выдержать взрыв порядка 10-20 килотонн. Более глубокие станции — до 100 килотонн. Так что при возникновении опасности и появлении оповещений на улице, а также в средствах массовой информации сразу же бегите к ближайшему вестибюлю метро. Или в специально оборудованные бомбоубежища.

Кстати, ученый Лаверморской национальной лаборатории Михаэль Диллон считает, что угроза нанесения ядерного удара в ходе военного столкновения между государствами крайне мала. Это невыгодно всем сторонам конфликта. И все же, по его мнению, есть вероятность, что атомные бомбы небольшой мощности (10-20 килотонн) могут попасть в руки террористов. И это пугает.



Строительство первой линии Московского метрополитена

4 февраля 2004 года Марк Цукерберг основал социальную сеть Facebook. Думаем, в дополнительном представлении она не нуждается. Первоначально сайт Thefacebook объединял студентов Гарвардского университета, но в 2006 году свою личную страничку мог зарегистрировать любой желающий. В августе 2015 года в Facebook числился один миллиард пользователей. Успехи социальной сети позволили Цукербергу на 24 году жизни стать самым молодым долларовым миллиардером планеты.



Марк Цукерберг

4 февраля 2014 года Сатью Наделла (Satya Nadella) назначили главой Microsoft. На этом посту он сменил Стива Баллмера. До повышения Сатья отдал «мелкомягким» 22 года своей профессиональной карьеры. Ранее он возглавлял подразделение Microsoft Cloud and Enterprise.



Сатья Наделла