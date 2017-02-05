5 февраля в истории: американцы уронили водородную бомбу, три биологических родителя в ДНК ребёнка

5 февраля 1958 года американские бомбардировщик B-47 и истребитель F-86 столкнулись в небе, после чего экипаж бомбардировщика аварийно сбросил водородную бомбу в океан. Истребитель потерял крыло и рухнул, пилот успел катапультироваться, а у бомбардировщика отказал двигатель и повредились топливные баки. Когда самолёт стал терять высоту, командир экипажа принял решение раскрыть отсек с водородной бомбой Mark 15 примерным весом 3500 кг и сбросить её в океан. Бомба упала на дно залива Уссо (штат Джорджия) с высоты 2200 метров, взрыва не последовало.



Из-за столкновения в воздухе водородная бомба залегла в американском курортном городке

После столкновения бомбу не могли разыскать 46 лет подряд! Mark 15 нашёлся только в 2004 году, однако ВВС США решило не поднимать её со дна и ограничилось отговорками, что бомба больше не представляет опасности. Власти заверили население, что полёт был учебным, а ядерной капсулы, которая провоцирует цепную реакцию в водородной бомбе, в данном конкретном экземпляре не было.



Водородная бомба Mark 15

Правда, помощник министра обороны США докладывал в Конгресс о том, что бомба содержит полностью снаряжённую боеголовку с плутонием ещё в 1966 году — письмо рассекретили только 28 лет спустя. Но официальные источники назвали информацию в письме «неточной», а бомба по сей день лежит неподалёку от курортного американского городка.

5 февраля 2008 года британские ученые успешно создали эмбрион от трёх биологических родителей. Ученые из университета города Ньюкасл провели трансплантацию ДНК и с помощью искусственного оплодотворения получили эмбрион из биоматериала одного мужчины и двух женщин.

Такая процедура проводилась не из праздного любопытства — большинство наследственных заболеваний передаются через митохондрии, которые в рабочем состоянии должны перерабатывать пищу и кислород для нового организма.



У вмешательства в ДНК до сих пор немало противников

При наличии дефектов в работе митохондрий новорожденному могут передаться 40 различных заболеваний: дефекты мышц, пороки сердца, поражение мозга, печени, рак, диабет, слепота, глухота.

Строго говоря, вмешательство третьего «родителя» в плод остаётся минимальным — ядро оплодотворенной яйцеклетки от матери с генетическими отклонениями внедряется в донорскую яйцеклетку, уже без ядра, но без митохондриальных болезней. Таким образом, вмешательства в ДНК нет, и все изменения остаются на уровне цитоплазмы (полужидкого содержания клетки).

Экспериментальные эмбрионы учёным пришлось уничтожить спустя 6 дней после создания — у вмешательства в ДНК плода есть армия противников (особенно среди представителей церкви), и во многих странах такая процедура банально незаконна. Тем не менее, учёные утверждают, что более эффективного способа бороться с наследственными болезнями пока нет, и поэтому уже в феврале 2015 года британский парламент узаконил такие процедуры.