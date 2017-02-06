В России запустили сервис поиска попутчиков BeepCar — конкурента BlaBlaCar

Mail.Ru Group запустила сервис так называемого райдшеринга. Суть райдшеринга (ride — поездка, share — делиться) заключается в том, что водители, отправляющиеся в машине в другой город, соглашаются за умеренную плату взять с собой попутчиков. Новый сервис называется BeepCar и, фактически, является конкурентом французскому BlaBlaCar, запущенному в 2006 и пришедшему в Россию в 2014 году.

Как найти

BeepCar доступен в веб-версии по адресу beepcar.ru и через мобильные приложения для Android (Google Play) и iOS (App Store).

Для пассажира

Те, кто хочет добраться до другого города на попутке, должны выбрать только города отправления и прибытия и — опционально — дату. Никаких фильтров по цене, классу машины и времени отправления нет. После бронирования водитель получает уведомление и связывается с пассажиром. Оплата — наличными. В первое время BeepCar не будет брать комиссию за своё посредничество.



BeepCar

Для водителя

При создании поездки сервис просит ввести названия городов отправления и назначения (не уточняя конкретные точки, например, вокзалы), после чего сразу добавляет в маршрут несколько городов, через которые проходит маршрут. Это может быть полезно, ведь тот, кто едет из Москвы в Петербург, скорее всего будет не прочь подвезти пассажира до Твери.

BeepCar сам подбирает и предлагает цены для каждого из промежуточных пунктов и для финальной точки. Впрочем, водитель может скинуть цену до нуля или поднять её до планки, определяемой самим сервисом. Её уровень не постоянный: в каких-то случаях цену можно поднять вдвое, в другие — в несколько раз.

Доступно несколько запретов для пассажиров: нельзя с животными, нельзя курить и не больше двух человек на заднем сиденье. На последнем этапе сервис попросит добавить информацию о машине: в базе BeepCar есть много моделей. Почему-то, правда, не возникло никакой ошибки при создании поездки на крохотном Renault Sandero и заявленными шестью доступными местами. Возможно, BeepCar не против путешествий в багажнике.



BeepCar для водителей

Отличия от BlaBlaCar

BlaBlaCar запустился несколько лет назад, успел набрать аудиторию, и найти попутчиков там намного проще. К примеру, для поездки из Москвы в Оренбург BlaBlaCar предлагает три десятка вариантов, а BeepCar — лишь четыре. Кроме того, «БлаБлаКар» позволяет пассажиру выбрать, насколько опытен водитель, диапазон цены, комфортабельность автомобиля и время выезда. Кроме того, пассажиру придётся заплатить сбора — он зависит от расстояния, но не превышает 20% от цены, установленной водителем.