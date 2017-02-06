Во всех коммерческих автобусах Москвы поддерживается NFC для бесконтактной оплаты

Во всех автобусах от частных перевозчиков в Москве появилась поддержка бесконтактной оплаты проезда с помощью смартфона через технологию NFC. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.





При оплате бесконтактным способом билет обойдется на 20 рублей дешевле, чем если его покупать у водителя — стоимость составит 35 рублей. Для оплаты проезда достаточно поднести смартфон к валидатору.

Для использования технологии, потребуется смартфон с поддержкой NFC, а также специальная SIM-карта с приложением «Мобильный билет». Такую SIM-карту можно получить у любого российского оператора «большой тройки» бесплатно. Кроме того, услуга «Мобильный билет» доступна на всех станциях метро и Московского центрального кольца, а также во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Мосгортранса.