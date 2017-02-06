Во всех коммерческих автобусах Москвы поддерживается NFC для бесконтактной оплаты

Во всех автобусах от частных перевозчиков в Москве появилась поддержка бесконтактной оплаты проезда с помощью смартфона через технологию NFC. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.


При оплате бесконтактным способом билет обойдется на 20 рублей дешевле, чем если его покупать у водителя — стоимость составит 35 рублей. Для оплаты проезда достаточно поднести смартфон к валидатору.

Для использования технологии, потребуется смартфон с поддержкой NFC, а также специальная SIM-карта с приложением «Мобильный билет». Такую SIM-карту можно получить у любого российского оператора «большой тройки» бесплатно. Кроме того, услуга «Мобильный билет» доступна на всех станциях метро и Московского центрального кольца, а также во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Мосгортранса.

Источник
Портал мэра и правительства Москвы
Теги
Россия москва NFC автобус бесконтактная оплата

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
В России запустили сервис поиска попутчиков BeepCar — конкурента BlaBlaCar
Представлен новый тизер-трейлер фильма «Пираты Карибского Моря: Мертвецы не Рассказывают Сказки»
5 февраля в истории: американцы уронили водородную бомбу, три биологических родителя в ДНК ребёнка

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 396
5 лучших смартфонов 2016 года 270
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77