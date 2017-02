Представлен новый тизер-трейлер фильма «Пираты Карибского Моря: Мертвецы не Рассказывают Сказки»

На Суперкубе 2017 был показан второй тизер-трейлер ожидаемого блокбастера «Пираты Карибского Моря: Мертвецы не Рассказывают Сказки» (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales), пятой части знаменитой франшизы.

Над фильмом работают два режиссера, Хоаким Роннинг (Joachim Rønning) и Эспен Сандберг (Espen Sandberg), сценарий пишет Джефф Натансон (Jeff Nathanson). В России премьера назначена на 25 мая 2017-го года.

Вопреки слухам, Джонни Депп (Johnny Depp) в картине есть и, судя по всему, играет главную роль. Также в фильм вернутся Орландо Блум (Orlando Blum) и Джеффри Раш (Geoffrey Rush).