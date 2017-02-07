Что случилось 06.02.2017?

Ubisoft решила не рассылать ревью-копии For Honor до релиза игры. Call of Cthulhu и Vampyr пообещали выпустить до конца года. Ghost Recon: Wildlands в закрытом бета-тесте решительно не понравилась игрокам. PlayStation 4 Pro обретет Boost Mode; игры должны начать работать быстрее.

В сети появился новый тизер-трейлер следующих "Пиратов Карибского Моря". Кино покажут в конце мая. Смартфоны Huawei P10 и P10 Plus дешевыми не будут. Как и Samsung Galaxy S8. Nokia официально заявила о проведении пресс-конференции на MWC 2017. Xiaomi покажет Redmi Note 4X 14 февраля.

Мы оценили дизайн Meizu M5X (Meizu M5, тем временем, обнаружился в России в синем и золотистом цветах), а также узнали о серии мощных видеокарт NVIDIA Quadro. Yoga A12 от Lenovo на базе Android кажется весьма интересным. Samsung полна решимости выпустить Galaxy C5 Pro за пределами Китая. 

Снова засветился LG G6, на живых фото обнаружены смарт-часы LG Watch Style, Mail.Ru запустила конкурента BlaBlaCar. HP ZBook 15u стал мощнее. Бесконтактная оплата завоевывает общественный транспорт Москвы. 

10-ядерный процессор Xiaomi Pinecone вполне может составить серьезную конкуренцию мощным Snapdragon.

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