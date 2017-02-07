Власти запустили ремонтный онлайн-агрегатор «Чудо техники» по всей Москве

Городской единый онлайн-агрегатор по ремонту цифровой техники «Чудо техники» начал работать практически по всей Москве, за исключением Зеленограда и ТиНАО. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.





Напомним, сервис был анонсирован Департаментом информационных технологий Москвы на выставке RIW (Russian Interactive Week) в ноябре 2016 года, а в декабре запустили пилотный проект на юго-востоке Москвы.

По результатам тестирования, было решено расширить охват и теперь в зону работы сервиса входит территория внутри МКАД и районы за ее пределами, где есть метро. Кроме того, для обладателей социальной карты москвича ввели скидку 20 процентов на работы по ремонту техники.

По задумке разработчиков, сервис поможет горожанам ремонтировать цифровую технику у надежных мастеров по прозрачным тарифам. Оставить заявку на ремонт можно на сайте ct.mos.ru, через колл-центр, а впоследствии — мобильное приложение. По заявке к пользователю приедет курьер и заберет сломанное устройство на диагностику и ремонт.

Сервисным центрам для подключения к платформе «Чудо техники» потребуется пройти добровольную сертификацию. Сотрудники «Чуда техники» при этом будут контролировать сроки и качество работ, а также следить за тем, чтобы ненужные услуги не навязывались. Пользователь сможет следить процесс ремонта через личный кабинет. На данный момент в проекте задействовано не менее 50 инженеров и другой персонал, а также рассматриваются заявки на присоединение к платформе еще 15 легальных сервисных центров.