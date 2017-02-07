Британские ученые: светодиодное освещение может погубить живую природу

Группа ученых из Эксетерского университета провела исследование влияния уличного светодиодного освещения на живую природу. Результаты исследования были опубликованы в журнале Global Change Biology.


Чтобы сделать задачу конкретнее, исследователи решили выяснить, влияет ли яркость и расписание работы уличного освещения на светодиодах на жизнь хищных жуков и пауков.

В результате выяснилось, что такое освещение имеет негативное влияние на жизнедеятельность пауков и жуков. При таком освещении в ночное время их активность снижалась, падало желание добывать пропитание и наблюдался упадок сил. Хотя эти показатели и восстанавливались потом, при естественном дневном освещении. Также ученые отмечают негативное влияние на растения.

По мнению исследователей, неконтролируемое распространение и использование светдиодного освещения может нанести вред экосистеме и об этом стоит задуматься прямо сейчас.

Источник
Earth
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