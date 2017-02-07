В России создали «вечный» катализатор

Группа ученых из национального исследовательского технологического университета МИСиС смогла получить «вечный» катализатор. Как поясняют исследователи, это уникальный катализатор, который в процессе работы не деградирует и не загрязняется.


В результате, он сохраняет необходимые для работы свойства в десятки раз дольше обычных катализаторов. Отмечается, что этот катализатор работает уже несколько лет, за что и заслужил титул «вечного». Новый тип суперстабильного катализатора был получен после того, как ученые поместили смесь из нитрата никеля и глицина в высокопористую среду, а затем запустили реакцию.

Ускорители нужны, например, для получения наноматериалов, дожига топлива в автомобилях и снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Тем не менее, получение нужных материалов с требуемыми наноразмерами и свойствами довольно проблематичная задача, часто требующая сложного оборудования и высоких энергозатрат.

Исследователи из МИСиС использовали альтернативный способ синтеза наноматериалов — «горение растворов» или самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Полученные наноматериалы планируется использовать в топливных и солнечных элементах, конденсаторах и аккумуляторах нового поколения, а также в тех самых «вечных» катализаторах.

Источник
МИСиС
Теги
Россия наука МИСиС

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