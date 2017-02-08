Что случилось 07.02.2017?

LG G6 обещают выпустить в США 7 апреля. А анонсируют устройство на MWC 2017 в Барселоне. Также мы узнали о возможных характеристиках LG G6 Compact. FIFA 18 появится осенью, однако для Nintendo Switch готовится особая версия.

Появились данные и первое видео игры Apocalypse Now. Также выяснилось, что Starbreeze издаст Psychonauts 2. Работа над ремейком TimeSplitters идет полным ходом. 

В Western Digital рассказали о скором появлении новых чипов плотностью 512 Гбит. В Южной Корее правительство согласилось с выводами Samsung по поводу возгорания Galaxy Note 7. Система защиты Denuvo продолжает подвергаться нападениям хакеров.

Samsung Galaxy S8 и S8 Plus показались на рендерах, а также на живом фото. ASUS ZenFone 3S Max был представлен официально. Вечный катализатор создали российские специалисты. А британские ученые пришли к выводу, что светодиоды опасны.

Apple вполне может начать производить iPhone 8 раньше. 

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