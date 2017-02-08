У Альфы Центавра есть пригодные для жизни планеты

О том, что в звездной системе Альфа Центавра должны быть обитаемые планеты, ученые рассуждают достаточно давно. Новые поводы к размышлениям и дискуссиям появляются с каждым новым открытием. Недавно специалисты сообщили, что в Альфа Центавре действительно имеются аналогичные Земле космические объекты. А одна из планет совершенно точно должна подойти нам для жизни. Главное, чтобы других обитателей там не обнаружилось...

Для чего астрономы пытаются найти новый дом человечеству? Ученые уверены, что Земля рано или поздно погибнет, а спасти расу можно будет только перебравшись на другую планету со схожими условиями обитания. Альфа Центавра является ближайшей к нам галактикой. Она располагается всего в 40 триллионах километрах или 4,37 миллионах световых лет.

Дело за малым — найти такую планету и создать средства доставки рода человеческого до нее.