В России создана мембрана для "плаща-невидимки"

Российские ученые создали мембранный материал, который может использоваться для создания своего рода "плащей-невидимок". Об этом рассказал Андрей Григорьев, генеральный директор Фонда перспективных исследований, в интервью РИА Новости.





По его словам, образец фильтрующего материала значительно превосходит имеющиеся аналоги по эффективности задержки самых мелких опасных аэрозольных частиц. Такая мембрана не только защитит от вирусов, токсинов, аллергенов и тому подобного, но и позволяет сделать человека незаметным.

Материал может использовать для средств защиты в медицинских, военных и других целях. В том числе, анализ показал возможность создания на его основе материалов экипировки военнослужащих, чтобы сделать их более незаметными.

Относительно сроков воплощения разработки в жизнь, Григорьев пояснил: "К концу 2016 года фондом организовано взаимодействие с потенциальными потребителями, в том числе представителями силовых ведомств, производителями одежды для полярного климата, активного отдыха и занятий экстремальными видами спорта. Проект завершится в августе 2017 года, к этому времени будут закончены испытания созданных образцов в условиях, приближенных к условиям естественной эксплуатации."