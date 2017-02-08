Российские разработчики научили компьютер создавать новые лекарства против рака

Группа разработчиков из Mail.Ru Group, Insilico Medicine и МФТИ сумели использовать нейронную сеть для создания новых лекарственных препаратов. Как отмечают разработчики, это было сделано впервые. Результаты исследования были опубликованы в рецензируемом журнале Оncotarget.


По словам исследователей, технология генеративных нейронных состязательных сетей, обученных «придумывать» молекулярные структуры, может в разы сокращать время и стоимость поиска веществ, обладающих потенциально лечебными свойствами. Технологию можно использовать для поиска новых препаратов в самых разных областях от онкологии до сердечно-сосудистых заболеваний.

На данный момент в базе неорганических молекул порядка 72 млн веществ, и только доля процента из них используется в лекарственных препаратах. Фармакологи используют "наследственные" методы создания лекарств. Например, исследования аспирина все еще продолжаются, к молекуле пробуют добавлять новые компоненты, чтобы снизить побочные эффекты или повысить эффективность, но это все то же самое вещество.

С помощью нейронных сетей решается главная проблема создания принципиально новых лекарств — проблема выбора из 72 млн потенциальных вариантов новой молекулы, которая бы обладала лечебными свойствами.

Источник
Оncotarget
Теги
наука Mail.Ru Group нейронная сеть МФТИ

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