МВД задержало подозреваемых в краже миллиарда рублей хакеров

Пресс-служба МВД России сообщила о масштабной спецоперации, проведенной совместно с ФСБ России, в результате которой была пресечена деятельность хакерской группы, обвиняемой в краже в общей сложности более одного миллиарда рублей.





Пятьдесят участников группы жили в 17 регионах страны. С 2013 года они взламывали и переводили деньги со счетов клиентов российских финансовых учреждений. Как отмечается в заявлении МвД, помимо взломов банковских систем хакеры также не обошли своим вниманием некоторые "объекты критически важной инфраструктуры", включая стратегические промышленные предприятия Российской Федерации.

Всего в рамках операции были проведены одновременные обыски по 34 адресам, изъято холодное оружие, более 90 единиц компьютерной техники, носителей информации и средств связи, а также порядка 4,5 млн рублей. На данный момент к уголовной ответственности привлечено 27 организаторов и участников группы, из них 19 подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В связи с вскрывшимися во время расследования фактами, 25 января 2017 года были задержаны девять подозреваемых в участии в хакерских атаках, из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Тверской и Свердловской области.