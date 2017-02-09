Елена Малышева похвалила видеоигры в прямом эфире

Елена Малышева, доктор медицинских наук и известная телеведущая, рассказала в прямом эфире Первого канала, что игры вовсе не вредны, а, напротив, приносят пользу. В передаче «Жить Здорово» она обратилась к родителям и посоветовала им не ругать детей за провождение времени в виртуальных мирах, а попробовать поиграть самим.

Доктор Малышева заявила, что игры способны сделать взрослых лучше. В качестве примера она привела стратегии, которые хорошо влияют на мозг и танцевальные симуляторы, полезные уже для тела и здоровья. Последние также можно использовать для сжигания лишних калорий.

Кроме того, ведущая считает, что игры это прекрасный инструмент для улучшения работы центрального отдела нервной системы, они также помогают развить логическое мышление и повысить скорость реакции.