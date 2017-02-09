Исследователи Google научились восстанавливать фото по нескольким пикселям

Разработчики из исследовательской команды Google Brain, занимающейся проблемами глубинного обучения, создали алгоритм, способный восстановить фотографию, буквально, по нескольким пикселям. Ну ладно, по нескольким десяткам пикселей. Это приближает воплощение в реальность сцен из многочисленных фильмов, где кадры с камер слежения увеличиваю, чуть ли не бесконечно, получая, в результате, вполне узнаваемое изображения.





Уменьшенные до 8 х 8 пикселей изображения с изначальным размером 32 х 32 пикселей алгоритм снова увеличивает до 32 х 32 пикселей, одновременно восстанавливая потерянные при сжатии детали. И судя по опубликованным примерам, получается у него это довольно успешно.

В работе задействованы две нейронные сети, подбирающие вероятные детали-элементы для конкретного фото и моделирующие результирующее изображение повышенного разрешения. Для обучения нейросетей специалисты Google Brain использовали библиотеку CelebA, содержащую порядка двухсот тысяч фотографий лиц знаменитостей, а также библиотеку LSUN Bedrooms, в которую входят около пары миллионов фотографий спален.

Как показал контрольный опрос среди добровольцев, в 10% случаев опрошенные приняли восстановленные изображения за реальные фото знаменитостей и в 28% за реальные фото спален. Разница, между исходными и восстановленными изображениями, конечно, заметна, эта технология уже может найти свое применение.