MегаФон закрыл сделку по захвату контроля над Mail.Ru Group

Оператор МегаФон объявил о завершении сделки по приобретению доли в 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group. Напомним, о заключенном соглашении между компаниями было объявлено в конце 2016 года.


Сумма сделки составила 740 миллионов долларов США, из них 640 млн были выплачены на момент закрытия сделки, а еще 100 млн — будут оплачены через год после совершения сделки.

Акции выкуплены у компаний группы USM, в том числе New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited.

Как отмечают компании, сделка поможет им развивать совместные проекты, включая запуск специального предложения VKmobile для пользователей ВКонтакте и другие возможные инициативы.

Отметим, что холдинг USM Holdings, принадлежащий Алишеру Усманову, контролирует как оператора МегаФон (доля 56,32%), так и Mail.Ru Group (63,8% голосов).

Источник
MегаФон
Теги
Россия оператор Mail.Ru Group MегаФон USM

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