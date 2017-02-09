NVIDIA запустила собственный онлайн-магазин в России

Российское представительство компании NVIDIA объявляет о запуске в России официального фирменного онлайн-магазина. Он доступен через обычный российский сайт www.nvidia.ru, для этого достаточно выбрать раздел «Купить».


На данный момент в российском онлайн-магазине доступны видеокарты NVIDIA TITAN X, GeForce GTX 1080 Founders Edition, GeForce GTX 1070 Founders Edition, GeForce GTX 1060 Founders Edition, мосты GeForce GTX SLI HB, а также телеприставки NVIDIA Shield TV и NVIDIA Shield TV Pro и аксессуары к ним.

При стоимости заказа свыше 3 000 рублей доставка по территории России осуществляется бесплатно. На все продукты линейки семейства GeForce GTX распространяется трехлетняя гарантия производителя, а на приставки Shield — годовая.

Источник
NVIDIA
Теги
Россия видеокарта NVIDIA онлайн-магазин NVIDIA Titan X

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