В России создали 3D-альтернативу DVD и Blu-ray

Российские инженеры разработали материалы для оптических накопителей, которые смогут заменить CD, DVD и Blu-ray. Об этом сообщила пресс-служба Росэлектроники, входящей в состав госкорпорации Ростех. Носители информации создали в московском ЦНИТИ «Техномаш».





По словам разработчиков, новые диски превосходят существующие форматы CD, DVD и BluRay по объему хранения, эффективности способа и скорости считывания.

Многослойные 3D-оптические носители информации флуоресцентного типа созданы на основе волноводной структуры с чередующимися полимерными и фоточувствительными функциональными слоями. Объем записанной информации достигает 10 ГБ в одном функциональном слое, а количество функциональных слоев может насчитываться от 40 до 60. Для запист информации используется лазерное излучение с длиной волны 700 нм, для считывания — лазерное излучение с длиной волны 440 нм.