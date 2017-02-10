11 февраля можно будет увидеть зеленую комету

В субботу можно будет увидеть необычную комету с зеленым свечением под названием 45Р (полное наименование «Комета 45Р/Хонды-Мркоса-Пайдушаковой»), которая пролетит на расстоянии 12 миллионов километров от Земли. Именно в этот день комета окажется ближе всего к нашей планете. Зеленый свет ученые объясняют испарением диуглеродного газа, из которого состоит космический объект.

45Р делает полный оборот вокруг Солнца за 5,26 года. Таким образом, увидеть с Земли ее можно довольно часто. Из-за испарения 45Р постоянно уменьшается в размерах и со временем исчезнет. Чтобы лицезреть комету, вам потребуется бинокль или, лучше, телескоп. Разумеется, шансы увидеть ее появляются только при ясной погоде.

Комета 45Р была открыта в 1948-ом году.

Источник
VistaNews
Теги
космос наука

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Российские биологи знают, как бороться со старением
Ученые выяснили, какое существо переживет Конец Света
Что случилось 09.02.2017?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 413
5 лучших смартфонов 2016 года 272
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 78