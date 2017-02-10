Ученые выяснили, какое существо переживет Конец Света

В журнале Current Biology опубликована статья, в которой ученые называют существ, способных перенести Апокалипсис. Самыми стойкими животными оказались морские губки — им удастся пережить и ядерную войну и массовое вымирания видов.

Дело в том, что губки приспособлены к жизни при самых разных температурах и в самых суровых условиях, им практически не требуется кислород, а для пропитания достаточно остатков органики в воде.

Кто знает, быть может, роль строителей нового мира уготована именно губкам.