Главное за неделю: цены Samsung Galaxy S8, юбилейный iPhone 8 и чип Helio P25

На этой рабочей неделе мы узнали о стоимости смартфонов Samsung Galaxy S8. За младшую версию попросят 885 долларов США, а за старшую — 943 доллара. У нас, по всей вероятности, будет дороже. Кроме того, главного конкурента, юбилейный iPhone 8, могут продавать по цене выше 1000 долларов США. А MediaTek представила новый мобильный чип Helio P25.

Стоимость Samsung Galaxy S8

В Интернете появилась информация о том, что флагманские смартфоны из Южной Кореи Samsung Galaxy S8 будут стоить дорого. За младшую версию попросят 885 долларов, а за старшую — 943 доллара. На родине производителя и в Китае окажутся доступными только версии с 6 ГБ оперативной памяти и с накопителями на 64 ГБ или 128 ГБ. В Европе и других регионах также ожидается появление версии с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

Предполагается, что Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым дисплеем и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба получат изогнутый AMOLED-дисплей с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), смогут распознавать силу нажатия наподобие функци 3D Touch у Apple. Фирменная домашняя кнопка убрана с лицевой панели и перемещена на заднюю, находится рядом с камерой. В ней находится сканер отпечатков пальцев.

Основная камера получит разрешение 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у Galaxy Note 7. Задняя камера также поддерживает распознавание символов (технология OCR).

Также отмечается голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона. Предполагается наличие портов USB Type-C и 3,5-мм.

Аппаратной основой станет Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos (в зависимости от региона), 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч для младшей модели и 3500 мАч для старшей модели. Предполагается защита от воды.

За юбилейный iPhone 8 попросят больше 1000 долларов

Предположительно, специальное издание iPhone 8, которое выпустят к 10-летнему юбилею смартфона, будет продаваться по цене выше 1000 долларов, пишет издание Fast Company, ссылаясь на источник, знакомый с планами Apple. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Уже существующий iPhone 7 Plus с накопителем на 256 ГБ стоит 969 долларов.

Предполагается, что Apple выпустит в этом году именно iPhone 8 с новым 5,8-дюймовый OLED-экраном, однако ряд источников указывают на название iPhone X. По данным Fast Company, новинка визуально напоминает черный гладкий монолит.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран на всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Тем не менее, существует версия о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством окажется процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.





Кроме того, на этой неделе аналитик компании BlueFin Research Partners, Джон Донован (John Donovan) со ссылкой на собственные источники заявил, что Apple начнет производство смартфонов раньше ожидаемого, а именно в июне.

MediaTek представила чип Helio P25

Компания MediaTek представила 8-ядерный чип Helio P25 (8 ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,5 ГГц) для смартфонов. Новинка предназначается для премиальных устройств и поддерживает двойные камеры (одну с разрешением до 24 Мп и двойную камеру с разрешением по 13 Мп каждая). Процессор создан по 16 нм технологическому процессу и на 20% более энергоэффективный, чем предшествующая модель. В качестве графического ускорителя используется Mali-T880 с частотой 900 МГц.

Helio P25 поддерживает до 6 ГБ оперативной памяти стандарта LPDD4x, высокоскоростные загрузки по сетям LTE (модуляция до 64 QAM, стандарт LTE-TDD) и имеет расширенные возможности энергоэффективности, в том числе Envelope Tracking Modulator, который обеспечивает больше производительности при меньшем нагреве.

Смартфоны на Helio P25 должны появиться уже в первом квартале 2017-го года.

