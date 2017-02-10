Российские биологи знают, как бороться со старением

Российские биологи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН выяснили, что замедлить старение можно с помощью нормализации работы митохондрий. Для этого требуется использовать мелатонин, так называемый «гормон сна». При долгом его приеме поры в митохондриях закрываются, улучшается их функция, останавливается массовый «побег» ферментов.

Митохнодрии играют важную роль в процессе старения, именно сбои в их работе ведут к ухудшению качества жизни и многим болезням. А проблемы с митохонриями случаются, по последним данным, как раз из-за нарушения работы их пор.

Испытания на животных (конкретно — крысах) доказывают, что эффект наблюдается даже у старых особей. Мелатонин уничтожает агрессивные молекулы в клетках, разрушает кальций в «старых» митохондриях и в целом является их защитником.