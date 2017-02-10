Российские биологи знают, как бороться со старением

Российские биологи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН выяснили, что замедлить старение можно с помощью нормализации работы митохондрий. Для этого требуется использовать мелатонин, так называемый «гормон сна». При долгом его приеме поры в митохондриях закрываются, улучшается их функция, останавливается массовый «побег» ферментов.

Митохнодрии играют важную роль в процессе старения, именно сбои в их работе ведут к ухудшению качества жизни и многим болезням. А проблемы с митохонриями случаются, по последним данным, как раз из-за нарушения работы их пор.

Испытания на животных (конкретно — крысах) доказывают, что эффект наблюдается даже у старых особей. Мелатонин уничтожает агрессивные молекулы в клетках, разрушает кальций в «старых» митохондриях и в целом является их защитником.  

Источник
Svopi
Теги
наука биология

Комментарии

Материалы по теме

2014 год в науке и технике: загрузка сознания, кремниевые мозги, киберглаза и ещё семь новых чудес

24 декабря 2014

Numerity — Числовой артхаус

24 февраля 2014

«Sporos». Эта чертовски увлекательная наука

26 сентября 2013

TED — только лучшие идеи

21 июня 2014

Куда сходить гику на выходных 30-31 мая

29 мая 2015

Подборка лучших приложений для подготовки к ЕГЭ

7 мая 2014
Из рубрикиНаука и технологии
11 февраля можно будет увидеть зеленую комету
Ученые выяснили, какое существо переживет Конец Света
Что случилось 09.02.2017?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 413
5 лучших смартфонов 2016 года 272
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 78